Salve de tun au fost trase luni in prezenta publicului la Londra, in onoarea reginei Elisabeta a II-a, cu ocazia implinirii a 70 de ani de domnie, relateaza AFP. La pranz, militarii din King’s Troop Royal Horse Artillery, nume dat de tatal reginei, regele George al VI-lea, au tras 41 de salve de tun in Green Park, in centrul capitalei. La Turnul Londrei, unde bijuteriile coroanei sunt pastrate cu grija, 62 de salve de tun au fost trase o ora mai tarziu. Aceasta ceremonie a fost organizata pe 7 februarie, a doua zi dupa aniversarea urcarii pe tron a reginei Elisabeta a II-a, care a devenit duminica,…