Salvatorul copiilor. Medicul Sidonia Susanu își va relua activitatea la Spitalul pentru Copii Dupa mai bine de un an in care medicul plastician ar fi decis sa se retraga din activitatea desfașurata la Spitalul pentru Copii, dr. Sidonia Susanu va reveni in sala de operație. Aceasta a fost mult timp coordonatorul Compartimentului de Chirurgie Plastica din cadrul Spitalului pentru Copii „Sf. Maria din Iași”. Revenirea medicului plastician reprezinta o șansa pentru copii care au suferit traumatisme sau rani grave. Una dintre cele mai importante operații a fost in vara anului 2019 cand o echipa de medici condusa de dr.Sidonia Susanu a reusit sa replanteze mana smulsa a unui baiat de 16 ani,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

