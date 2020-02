Stiri pe aceeasi tema

- Incident tragic la Cluj, un barbat a fost strivit de propria mașina in timp ce incerca sa o repare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident rutier in comuna Lupsanu, pe DJ 313, in urma coliziunii dintre doua autoturisme, soldat cu ranirea usoara a noua persoane. Pompierii militari din cadrul Sectiei Lehliu Gara au intervenit rapid cu o autospeciala de descarcerare si o autospeciala de prim ajutor SMURD, iar de la Detasamentul Calarasi…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri, 24 ianuarie, in localitatea Arieșeni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultimele trei zile pompierii din judetul Prahova au actionat la 43 interventii in situatii de urgenta. Salvatorii au intervenit la 13 misiuni de stingere a incendiilor, din care 6 au fost incendii de vegetatie uscata, iar echipajele SMURD au actionat in 127 cazuri pentru acordarea primului ajutor…

- Salvatorii din cadrul ISU Brasov au participat la actiunea de cautare a doi copii care au fost dati disparuti. Totodata, pe langa fortele MAI au participat si membri de la Asociatia 4times;4 Rescue."Azi noapte a fost gasit unul dintre copii pe malul raului Olt de catre pompierii care au participat la…

- Un microbuz cu 8 oameni a intrat intr-un cap de pod, in satul Corocaiești din județul Suceava. Patru dintre pasageri au ajuns la spital, raniți.Potrivit ISU Suceava, microbuzul a intrat intr-un cap de pod in satul Corocaiești, fara sa fie gasite persoane incarcerate. Citește și: Ce…

- Salvatorii au intervenit, marti dimineata, la un accident rutier produs pe Autostrada A2, la km 175.Potrivit ISU Constanta, la fata locului a intervenit un echipaj de prim raspuns din cadrul detasamentului Medgidia. A fost evaluata medical o persoana care a refuzat transportul la spital.Accidentul s…

- La patru zile de la cutremurul istoric din Albania, sperantele palesc pentru cei care asteapta vesti despre rudele aflate inca sub daramaturi, scrie observator.tv. Bilantul a ajuns astazi la 50 de morti. Voluntari romani si cainii lor special instruiti sa intervina la dezastre participa la misiunile…