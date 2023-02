Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca, ministrul de Interne, Lucian Bode și șeful DSU, Raed Arafat, i-au intampinat miercuri, la miezul nopții, pe aeroportul Otopeni, pe medicii, asistenții și voluntarii care au fost in misiune de salvare in Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua aeronave C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane vor aduce, miercuri seara, in Romania prima echipa RO-USAR, medici si asistenti SMURD, respectiv personal specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi de echipa canina trimisa in Turcia in 6 februarie. Salvatorii vor fi intampinati de…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a anuntat miercuri, in sedinta de Guvern, ca in privinta protectiei la cutremur in Romania, fiecare judet din tara detine doua containere cu echipamente si echipaje de cate 25 de persoane, cu personal specializat, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat miercuri ca Romania va oferi ajutor Siriei, așa cum a facut-o și in cazul Turciei. Ambele țari sunt grav afectate de cutremurele devastatoare de luni din Turcia. Ajutorul poate fi acordat dupa ce autoritațile din Siria au solicitat ajutor internațional…

- Europarlamentarul Eugen Tomac arata faptul ca ministrul de Interne al Romaniei, Lucian Bode, a fost invitat la un consiliu informal al JAI de catre noua președinție a Uniunii Europene, asigurata de catre Suedia. Tomac susține ca este o noua șansa pentru Romania sa deschida subiectul aderarii la spațiul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a vorbit vineri despre negocierile de joi privind aderarea la spațiul Schengen și a dezvaluit faptul ca nu s-a solicitat decuplarea Romaniei de Bulgaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a explicat ca el merge la Consiliul JAI cu mandatul clar de a cere aderarea Romaniei la spațiul Schengen. El a explicat ca in funcție de poziționarile celorlalte țari, Romania va merge la negocieri și va accepta un compromis care ar putea fi favorabil țarii noastre.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declara ferm convins ca Romania va fi acceptata in Schengen. Ciolacu spune ca atat europarlamentarii romani, cat și ministrul de Interne, Lucian Bode, au facut tot ce era necesar pe cale diplomatica, la mijloc fiind vorba de un vot politic. Fii la curent cu…