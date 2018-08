Salvatorii, in alerta! Trupul fara viata a unei persoane, adus la mal la Eforie Sud

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost astazi în pericol de înec, iar una dintre ele probabil a murit fiind disparuta. Cazurile cele mai noi sunt semnalate la Vama Veche și la Zoom Beach - plaja Trei Papuci din Constanța. La Vama Veche, o tânara de 25 ani a fost scoasa aproape fara rasuflare din…

- Salvatorii intervin in aceste momente in alte doua cazuri de inec. Este vorba despre doua persoane scoase inconstiente din mare, prima in Vama Veche si a doua pe plaja 3 Papuci din Constanta.Victima scoasa din apa la Vama Veche respira insa estee inconstient.Pe plaja 3 Papuci intervine SMURD B si elicopterul.Stire…

- ISU Constanta trage un nou semnal de alarma. Salvatorii ii atentioneaza pe teribilistii care nu tin cont de steagul rosu si se aventureaza in valurile Marii Negre.Spune STOP Teribilismul iti poate rapi suflete dragi.De la 1 mai pana in prezent 42 de persoane au avut nevoie de ajutorul nostru, fiind…

- Turiștii care au mers in aceasta dimineața sa vada rasaritul pe o plaja din Eforie Nord au avut parte de o experiența trista care ii va urmari toata viața. Ei au vazut pe mal trupul fara viața al unui adolescent. Dupa ce și-au revenit din șoc, ei au alertat poliția. Trupul unui tanar de 17 […] The post…

- Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru salvarea a trei persoane cazute intr-o fantana din comuna Traian Vuia, județul Timiș. Reprezentanții ISU spun ca cele trei persoane sunt inconstiente, scrie Mediafax.Reprezentanții ISU Timiș au declarat, pentru MEDIAFAX, ca incidentul s-a produs…

- O persoana a fost data disparuta in aceasta dupa amiaza in largul marii la Eforie Nord, in zona digului de langa plaja Belona. Din primele informatii scafandrii nu pot interveni in zona, curentii fiind prea puternici. Pompierii incearca sa ajunga la victima cu ajutorul unei ambarcatiuni. UPDATE. Potrivit…

- Cadrele medicale au fost solicitate astazi sa intervina la Eforie Nord, pe plaja Belona acolo unde un adolescent a fost in pericol de inec. Din primele informatii, victima, in varsta de 16 ani a fost scoasa la mal. Pompierii de pe senilata l au transportat la cortul de prim ajutor.UPDATE. Tanarul de…

- O echipa de scafandri militari de mare adancime din cadrul Fortelor Navale Romane va interveni in actiunile de cautare a unei persoane disparute sambata, 21 iulie, in adancurile Lacului Belis Fantanele, din judetul Cluj. Interventia va fi facuta la solicitarea Inspectoratului judetean pentru Situatii…