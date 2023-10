Stiri pe aceeasi tema

- Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, sunt romanii care au murit in accidentul dintre Veneția și Mestre. Autocarul electric in care se aflau a cazut de pe un pod de la o inalțime de 15 metri și a luat foc.…

- La 24 de ore de la tragicul accident de autocar petrecut in Veneția, autoritațile au anunțat ca printre cei 21 de morți se numara și patru romani. Este vorba despre o familie: doua fetițe și parinții lor. De asemenea, potrivit presei din Italia, pe lista victimelor se afla și o femeie de naționalitate…

- In aceasta seara, cu puțin tima in urma, Ministerul Afecerilor Externe a anunțat ca patru cetateni romani se afla printre victimele teribilului accident din Italia care a avut loc seara trecuta la Mestre, langa Veneția. Cel puțin 20 de pasageri au murit dupa ce autocarul in care se aflau a cazut 15…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiilor victimelor si insanatosire grabnica celor raniti in accidentul rutier din Italia.„Sunt profund intristat de teribilul accident din Mestre, Italia. Sincere condoleante familiilor victimelor si insanatosire grabnica celor raniti. Suntem alaturi…

- „Sunt adanc intristat de teribilul accident din Mestre, Italia”, transmite președintele Klaus Iohannis, dupa ce un autocar a cazut de pe un pasaj rutier in apropiere de Veneția. „Noi, romanii, suntem alaturi de toți cei afectați in aceste momente dificil

- Tragedie in Italia. Un autobuz a cazut 15 metri in gol si a luat foc, 21 de morți, 40 de raniți Un accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Ambasada de la Kiev confirma ca printre victimele tragicului accident sunt…

- Un accident extrem de grav a avut loc in localitatea Mestre din apropiere de Veneția. Un autobuz s-a rasturnat de pe un viaduct și a luat foc la impact. Cel puțin 20 de persoane au murit, transmite Il Messaggero. Accident grav de autobuz, soldat cu cel puțin 20 de morți, in Italia. Din primele informații,…

- Tragedie uriașa in Italia! Un autobuz a cazut de pe un pod si a luat foc. Sunt zeci de morti si ranitiUn accident cumplit a avut loc la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit. Tragedia a avut loc in seara de marți, 3 octombrie. S-a…