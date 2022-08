Un procent de 44% dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara fara mama alaturi, fie ca aceasta este plecata impreuna cu tatal, fie ca este singurul parinte plecat din familie, arata o ancheta realizata de Salvați Copiii Romania. Un numar de 21.024 au ambii parinti plecati peste hotare sau provin din familii in care parintele unic sustinator este plecat, potrivit statisticilor oficiale. Cei mai mulți copii ramași singuri acasa sunt in județele: Suceava – 6.518, Botoșani – 5.025, Iași – 4.855, Neamț – 4.019, Bacau – 3.809, Prahova- 3.196, .Galați – 3.067, Vaslui – 2.919,…