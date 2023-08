Salvarea unei tinere din Mures de pe balustrada unui pod! Informatii de ultim moment

Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci victime care au supravietuit accidentului grav de la Mihail Kogalniceanu au ajuns de urgenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Constanta. Conform unei informari din partea Inspectoratului de Politie Judetean din Constanta, ieri, pe 31 iulie 2023, in jurul orei 19:40, s a produs un…

- Rompetrol Rafinare a trimis un punct de vedere oficial legat de explozia care s a produs la Rafinarie Midia Navodari, in cursul zilei de 21 iunie 2023. Iata comunicatul de presa pus la dispozitie de Rompertrol Rafinare: In urma incidentului survenit ieri la instalatia de Hidrocracare Blanda MHC , Rompetrol…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, afiliati la Sindicatul European al Politistilor – Europol au declansat, marti, un protest inedit impotriva inechitatilor salariale din sistem, initiind campania de donare de sange "Donam o data si astfel ajutam medicii sa salveze…

- Turneele de tenis din China vor reveni incepand cu acest sezon in circuitul feminin, iar președintele WTA da asigura ca lucrurile merg intr-o direcție buna. Steve Simon a abordat și controversatul subiect Peng Shuai, oficialul precizand ca știe unde se afla fosta lidera mondiala de dublu și ca ea este…

- In weekendul care a trecut, in urma semnalarii prezenței urșilor pe raza localitaților Sovata și Faragau au fost transmise patru mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului Ro-Alert, a informat luni, 22 mai, lt. Alexandra-Maria Calușeri, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un barbat a murit, marti, dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune pe DN 65, in localitatea argeseana Lunca Corbului. „Din verificarile preliminare s-a stabilit ca un barbat de 73 de ani, din Slatina, judetul Olt, care conducea un autoturism din directia Slatina spre Pitesti, in curba la dreapta,…

- Tatal copilului in varsta de 7 ani care a intrat in curtea scolii cu o arma de tip airsoft a fost amendat cu 5.000 de lei, iar arma a fost confiscata, a informat, joi seara, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.Arma, nefunctionala si fara munitie, era detinuta la domiciliu de tatal minorului.…