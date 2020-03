Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii din cadrul Serviciului Salvamont al județului Brașov au intervenit, sambata, pentru transportul unei persoane suspecte de infecție cu coronavirus.Astfel, salvamontiștii au transportat o persoana de la cabana Diham pana la ambulanța.”Salvamont, intotdeauna la datorie, pentru ca pentru…

- Salvamontistii au intervenit pentru transportul primei persoane suspectate de infectare cu coronavirus. Echipa Salvamont Brasov a transportat un pacient de la Cabana Diham pana la ambulanta.”Salvamont, intotdeauna la datorie, pentru ca pentru noi nu exista «Nu vrem» sau «Nu se poate»! Prima…

- Intrarea in scenariul al 3-lea presupunea, in estimarea inițiala, „transmiterea susținuta pe scara larga, cu creșterea presiunii asupra sistemului de ingrijiri de sanatate (101-2000 cazuri)”. Grupul pentru comunicare strategica al DSU precizeaza ca o parte din masurile prevazute pentru Scenariul 3 au…

- Fostul prefect al Brașovului, Marian Rasaliu, a declarat printr-o postare pe contul personal de Facebook ca ,,președintele Consiliului Județean Brașov a greșit astazi!”. Nu a ințeles cat de periculos este acest virus pentru sanatatea brașovenilor și a tuturor romanilor! Am vazut cat de eficient a fost…

- Zece paramedici pompieri de la ISU București-Ilfov sunt in carantina in centrul de la Cațelu. Masura are loc dupa ce au transportat fara echipamente de protecție un barbat infectat cu coronavirus. Pacientul a calatorit in Israel impreuna cu ofițerul MAI depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa predarea pacientului…

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu Covid-19, se afla izolat intr-o camera la Institutul Matei Balș. Primul caz de coronavirus inregistrat in Romania pare sa fi creat o ușoara panica, asta pentru ca, potrivit datelor medicilor, peste 600 de oameni se prezinta zilnic la camera de garda, de teama unei…

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu coronavirus, a fost adus cu o ambulanța la Institutul Matei Balș din Capitala, acolo unde se afla complet izolat. Deși este asimptomatic, nu prezinta febra, tuse sau alte dureri, acesta a contactat Covid-19, cel mai probabil de la italianul venit in Romania saptamana…

- Salvamontiștii anunța ca au avut ”o zi de foc” cu sute de evenimente nedorite, pe partiile din Romania, multe dintre intervenții soldate cu accidentari deosebit de grave. Salvamontistii din intreaga țara au intervenit, sambata, la nivel national, la 127 de cazuri de acordare a primului ajutor in zonele…