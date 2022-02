Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Caras-Severin intervin, sambata seara, intr-o zona extrem de dificila, de unde se aud strigate. Salvatorii au transmis ca in prezent nu au date despre cate persoane este vorba și nici care este starea acestora.„Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul serviciului Salvamont…

- O femeie a fost scoasa dintr-o mașina care a cazut in apele Cascadei Niagara, la doar 30 de metri distanța de marginea cascadei. Un salvator al Garzii de Coasta a fost coborat dintr-un elicopter pentru a scoate femeia.

- Al treilea accident de circulație grav pe DN 6, in doar doua zile. Doua mașini s-au ciocnit frontal in zona localitații carașene Buchin. „Trafic blocat, pentru masuratori, pe DN 6, la Buchin, jud. Caraș-Severin, in urma unui accident. Un autoturism care circula dinspre Baile Herculane spre Caransebeș…