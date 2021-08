Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Bihor au interveni, alaturi de un echipaj de descarcerare al ISU Beius, echipaje medicale SMURD si SAJ la un grav accident de ATV, soldat cu 2 victime, produs pe Valea Iadului, la circa 1 km de Cascada Iadolina. Pilotul ATV a decedat din cauza unei leziuni grave, iar partenera…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica dupa-amiaza, in localitatea gorjeana Polovragi. O persoana de 35 de ani a murit, iar alte patru au fost ranite. Intre victime se afla și un copil de 4 ani, care va fi transportat cu un elicopter SMURD la spital. Potrivit ISU Gorj, in evenimentul rutier au…

- O mașina care participa la un concurs off road a fost luata de viitura in zona Slanic Moldova, sambata, iar pilotul a fost gasit decedat. Intervin mai multe echipaje de salvare din Bacau și Covasna...

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 65- E 574 intre Slatina și Valea Mare, soldat cu 4 victime dintre care doua fetițe. Potrivit IPJ Olt, in eveniment au fost implicate doua un autoturisme și un camion, in care se aflau noua persoane3 autoturisme. Pompierii Detașamentului…

- Din primele informații, trei persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului, urmand sa fie transportate la spital. Una dintre victime este, insa, inconștienta.Pana in prezent nu a putut fi efectuata testarea șoferilor, din punct de vedere a prezenței alcoolului in aerul expirat, intrucat starea…

- Un accident grav a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a mentionat ca in evenimentul rutier de pe DN 3, intre Murfatlar si Ciocarlia de sus, sunt implicate doua autoturisme. Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant…

- Accident rutier in aceasta dimineata, la intersectia bulevardului Tomis cu strada Soveja din Constanta.Este vorba despre un autoturism care a cazut intr o groapain care se efectueaza lucrari.La fata locului se afla o autospeciala de stingere, o Descarcerare, doua echipaje Smurd b, un Smurd c, 1 smurd…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 7, Arad-Deva, la ieșirea din Barzava spre Conop intre un TIR și un autoturism. In urma impactului sunt trei victime incarcerate. „Intervine Secția Barzava cu o autospeciala descarcerare, un echipaj SMURD. In sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD. Sunt…