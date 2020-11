Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii au fost solicitati sa intervina, in sezonul de vara al acestui an, la 1.945 actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, fiind ajutate aproximativ 2.500 de persoane, potrivit raportului de activitate al Salvamont Romania, anunța AGERPRES. "Dintre aceste actiuni,…

- Salvamontiștii din țara au avut, in vara anului 2020, aproape 2.000 de intervenții, iar peste 2.500 de persoane au fost salvate. Numarul mare de intervenții s-a datorat creșterii numarului de turiști pe munte, ca urmare a pandemiei, susțin salvamontiștii, potrivit Mediafax. Potrivit unui bilanț…

- Un grav accident rutier a avut loc in județul Alba, in zona localitații Pianu, unde un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz, pe sensul Deva-Sibiu al Autostrazii A1, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Un microbuz de pentru transport persoane s-a rasturnat, 10 persoane au fost…

- Salvamontistii au intervenit, in luna august, in 464 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, fiind salvate 653 de persoane. "Salvamontistii au fost solicitati sa intervina in 464 actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical, actiuni in care au fost salvate 653…

- Peste 400 de pacienti au fost salvati pe calea aerului de catre elicopterul din cadrul Punctului de Operare Aeromedical (POA) SMURD din Jibou, in primul an de functionare, aducand un plus de importanta atat morala, cat si strategica pe harta Romaniei. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 20.08.2020: cazuri confirmate pozitiv – 582; cazuri vindecate și externate – 441; in carantina la domiciliu – 378 de persoane; in carantina instituționalizata – 0…