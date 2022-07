Salvamont Argeș: Elicopter SMURD pentru salvarea unui cioban Serviciul Public de Salvamont Argeș intervine in Munții Fagaraș, Vf. Podeanu, pentru acordarea de prim-ajutor și evacuarea unui cioban cu posibila criza renala. A fost trimisa ca echipa de prim raspuns patrula operativa de la Baza de salvare montana Cota 2000 și a fost trimis pentru transportul victimei și elicopterul SMURD București. Articolul Salvamont Argeș: Elicopter SMURD pentru salvarea unui cioban apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

