- Fara respiratie gura la gura Foto: Radio Constanta. Salvamarii nu vor mai face resuscitarea persoanelor aflate în stop cardio-respirator prin respiratie gura la gura, ci vor folosi baloanele de resuscitare, potrivit ultimilor reguli. La intrarea în tura li se va lua temperatura,…

- Da, m am gandit foarte mult inainte sa scriu acest editorial. Nu este un subiect prea tare dezbatut in spatiul public, dar teama inca exista printre multi dintre noi. Sa fiu sincera, nici nu vad sa treaca frica prea usor. Nu recomand o teama continua, ci o precautie care sa ne vegheze actiunile.Ma gandeam…

- Ministerul Sanatatii a confirmat ca nu exista risc de contaminare in mare sau in rauri. Drept urmare, persoanele care au execursii la planificate la mare, nu trebuie sa le amane. Totusi, procedurile de resuscitare folosite de salvamari au fost modificate in contextul pandemiei de coronavirus. De asemenea,…

- Vestea buna este ca Ministerul Sanatații a confirmat ca nu exista risc de contaminare in mare sau in rauri. Insa, salvamarii trebuie sa modifica procedurile de resuscitare, pentru ca nu mai au voie sa faca respirație gura la gura. Trebuie pastrata distanțarea sociala de cel puțin un metru și jumatate,…

- O femeie de 30 de ani din Bucuresti a fost ranita de crengile unui copac care a cazut peste un autoturism aflat in zona Aleea Izvorul Crisului. O autospeciala a pompierilor si una a SMURD actioneaza la fata locului.

- Șomajul tehnic se menține și dupa 1 iunie pentru anumite categorii de angajați. Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat ca masura va fi valabila pentru cei care lucreaza in sectoare in care se aplica in continuare restricții, precum restaurante și in industria spectacolelor.

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde lei (aproximativ 3,3 miliarde euro) ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) in contextul pandemiei de COVID-19. Schema a fost aprobata in temeiul cadrului temporar adoptat de Comisie la 19…