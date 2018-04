Stiri pe aceeasi tema

- In ierarhia WTA anuntata in aceasta dimineata, Simona Halep isi continua hegemonia in clasamentul WTA, cu 8.140 de puncte. Eleva lui Darren Cahill si Andrei Pavel ajunge astfel la saptamana cu numarul 23 in postura de lider WTA. O performanta pentru Romania a inregistrat in saptamana…

- Ana Bogdan (25 de ani, 90 WTA) a fost eliminata in semifinalele turneului de la Monterrey (Mexic), scor 0-6, 5-7, de Garbine Muguruza (24 de ani, 3 WTA). Muguruza a avut doar cuvinte de lauda la adresa Anei Bogdan in timpul interviului de la final. "Știam ca va fi un meci dificil impotriva Anei, are…

- Dupa ce a impresionat pe tot parcursul turneului mexican, romanca nu i-a putut tine piept uneia dintre cele mai importante jucatoare din circuitul feminin. Ana si-a revenit in setul secund, dupa ce Muguruza si-a adjudecat en-fanfare primul set, la zero. Romanca a condus pana in final, cand insa a…

- Sponsorii au inceput sa bata la usa Anei Bogdan, dupa ce jucatoarea in varsta de 25 de ani a patruns in Top 100 WTA in acest an. Ana a anuntat parteneriatul cu o firma de ceasuri, intrand astfel in concurenta cu Simona Halep.

- Ea va participa, incepand din aceasta saptamana, la turneul de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, la care va fi favorita principala. In Top 100 WTA sunt prezente alte cinci romance. Sorana Cirstea se mentine pe locul 35, cu 1.385 de puncte, la fel Irina-Camelia Begu, pe 36, cu 1.345 de…

- Mihaela Buzarnescu, pe locul 39 WTA. A depașit-o pe Maria Sharapova in clasamentul mondial. Saptamana buna de la Doha a urcat-o pe ”Miki” de pe 43 WTA pe 39 WTA. Asta in timp ce rusoaica Maria Sharapova (30 ani) a cazut de pe locul 41 WTA pe locul 43 WTA, care ”i-a aparținut” romancei. Buzarnescu a…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei. De luni, Romania are un nou „numar 2”, pe Irina Begu,…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki se bat pentru primul loc WTA in finala de la Australian Open, iar o alta jucatoare a primit o veste neașteptata. Kristina Mladenovic, cea care a pierdut cu Ana Bogdan in primul tur la Melbourne, va intra in top 10 WTA incepand de luni, urmand s-o depașeasca pe Johanna…