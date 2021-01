Stiri pe aceeasi tema

- Barna: Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, pentru ca trebuie sa ne incadram in deficitul de 7% agreat cu CE Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in deficitul de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a afirmat, luni,…

- Noul ministru USR al Economiei, Claudiu Nasui, constata de la zi la zi ca una era sa critici guvernanții din Parlament și cu totul altceva sa manageriezi un minister. In plus, Nasui s-a trezit ca nu are cu cine face echipa la minister, fiind disperat sa gaseasca macar persoane care sa aiba cat de cat…

- Iata ce a declarat președintele Klaus Iohannis: Iohannis a felicitat PNL, USR PLUS și UDMR: O zi și un pic dintr-o noapte Am avut azi o noua runda de consultari cu partidele reprezentate in noul Parlament Saptamana trecuta, dupa prima runda, am spus ca e nevoie de inca cateva zile pentru cristalizarea…

- ”Orban și-a negociat un scaun doar pentru el”, spun reprezentanții PSD despre negocierile pentru formarea noului guvern PNL, USR-PLUS, UDMR. „Pe modelul unui alt Ludovic celebru (<<Dupa mine potopul>>), Orban și-a negociat un scaun doar pentru el - șefia Camerei…

- Mai multe nume de posibili miniștri sunt vehiculate, dupa ce Ludovic Orban, președintele PNL, Dan Barna și Dacian Cioloș, liderii USRPLUS, și Hunor Kelemen, președintele UDMR au anunțat ca au cazut de comun acord asupra numelui viitorului premier. Portofoliile pe care le va gestiona PNL sunt:…

- „Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din aceasta seara, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci cand am spus ca e nevoie de un nou inceput pentru Romania”, a scris Dacian Cioloș pe pagina sa de Facebook.Reacția lui Cioloș vine in contextul zvonurilor potrivit carora Ludovic…

- Ludovic Orban se intalnește, marți seara, cu membrii din conducerea PNL pentru a le cere un nou mandat de negociere cu USR PLUS și UDMR, și anume ca el sa ramana propunerea pentru funcția premier, in locul lui Florin Cițu, iar Dan Barna sa poata prelua șefia Camerei Deputaților. G4Media a relatat ca…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a avut in primul semestru al anului un profit net de 4,1 milioane lei, de aproape 12 ori mai mic fata de cel raportat in perioada similara a anului trecut, de 48,8 milioane lei, potrivit news.ro. Veniturile operationale…