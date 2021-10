Salonul auto de la Geneva a fost amânat pentru 2023 din cauza pandemiei Potrivit organizatorilor, problemele directe si indirecte legate de pandemie ”nu le-au lasat nicio alternativa”. Acestia au facut referire la restrictiile persistente de calatorie pentru expozanti, vizitatori si jurnalisti, precum si la criza globala a semiconductorilor, care a facut ca producatorii sa aiba alte prioritati. Decizia a fost luata dupa ce editiile din 2019 si 2020 au fost la randul lor anulate in urma raspandirii pandemiei de Covid-19. ”Pandemia nu este sub control si reprezinta o mare pericol pentru un eveniment de amploare in interior. Am incredere ca Salonului International de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

