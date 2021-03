Salonta şi Săcueni, cele mai noi stațiuni turistice locale Municipiul Salonta si orasul Sacueni, care au devenit vineri statiuni turistice de interes local prin decizia Guvernului, mizeaza prioritar pe dezvoltarea turistica folosind resursele de apa geotermala. „Este un salt calitativ al municipiului Salonta in ceea ce priveste crearea locurilor de munca si pentru un trai mai bun al cetatenilor din urbea noastra. Aceasta decizie este un pas inainte in dezvoltarea turismului pe domeniile wellness, cultural si natural. Noi am inceput un masterplan pentru o zona de agrement, centru wellness, cu apa geotermala, pentru ca sub orasul nostru se afla un zacamant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat. Toti cei care sosesc in Romania din aceste țari trebuie sa stea in carantina timp de 14 zile. Lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 18 din…

- Un parc din București va reproduce, la scara, intreaga Romanie. Este inițiativa Primariei Sectorului 4 care anunța ca zona de agrement va fi construita pe o suprafața de peste 26.000 de metri patrați, relateaza Mediafax. Primaria Sectorului 4 anunța ca vrea sa transforme un teren viran din…

- Un site specializat pe zona de calatorii a realizat un top cu cele mai interesante lucruri despre Romania. Realizatorul portalului True Nomads a vizitat, timp de doua luni, o mulțime de locuri din țara despre care nu auzise nimic, și dupa ce a colindat-o in lung și-n lat, a trecut in revista cateva…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat modificarea condițiilor de intrare in Cehia. Astfel, cetațenii care ajung din țari incluse pe lista portocalie, roșie sau roșu inchis, printre care și Romania, trebuie sa prezinte un test negativ. De asemenea, calatoriile in scop turistic sunt interzise.…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 4 februarie, Hotararea nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa actualizarea listei statelor…

- Suma va fi de 50 de bani pentru fiecare ambalaj cumparat, dar vor primi banii înapoi daca returneaza înapoi în magazine sticlele sau dozele cumparate. Inițiativa Ministerului vine din dorința de a crește gradul de colecatre și reciclare…

- O familie de refugiati de origine siriana, relocata din Turcia, a sosit miercuri in Romania in cadrul programului de relocare extra UE, anunta Inspectoratul General pentru Imigrari. Conform unui comunicat IGI, familia adusa in Romania de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari este alcatuita…

- Ministerului Finantelor Publice (MFP) anunța ca voucherele de vacanța vor fi acordate și in 2021. Fața de anii precedenți, de aceasta data voucherele vor fi emise doar in format electronic. Voucherele de vacanta au un cuantum de 1.450 de lei. Acestea pot fi folosite pentru plata cazarii, plata meselor…