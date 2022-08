Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului asupra scriitorului Salman Rushdie comis vineri in timpul unei conferinte la New York, Hadi Matar, a fost pus sub acuzare sambata pentru tentativa de omor, fara posibilitatea eliberarii pe cautiune, relateaza Reuters.

- Salman Rushdie, romancier englez de origine indiana, in varsta de 75 de ani, a fost injunghiat, vineri, 12 august, pe scena, in timpul unui eveniment cultural in New York. De-a lungul timpului, Rushdie a primit numeroase amenintari cu moartea, dupa ce statul iranian a elaborat un decret religios prin…

