- Indiferent daca un actor este sau nu profesionist este judecat in general dupa totalitatea acțiunilor sale de pe micul ecran. Ii se cere sa poata anima personajele pe care le joaca, inclusiv daca trebuie sa interpreteze scene neobișnuite. Cu toate acestea, unii dintre ei și-au stabilit propriile limite.…

- Florin Calinescu a avut o noua replica taioasa, de data aceasta la adresa unei foste colege de trust, Iulia Vantur. La Romanii au Talent a venit o concurenta pasionata de filmele indiene, care a dansat in stilul bollywood. Imbracata exact ca actrițele din filmele indiene, concurenta a facut senzație…

- Bia Khalifa și-a deschis ușile locuinței sale și a dat tot din casa, intr-un interviu spumos pentru Antena Stars! Blondina a vorbit deschis despre operațiile estetice pe care le pregatește, viața pe care a trait-o in Italia, dar mai ales care este acum relația cu Dani Mocanu.

- Claudia Radu este una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite, care a avut un parcurs impresionant in competiție. Chiar și dupa ce sezonul 8 s-a terminat, bruneta a pastrat relația cu fanii, iar acum le ofera cele mai mari secrete ale sale pentru un smoothie de afine, pere și banana…

- Cristina Nicola, din Arieșeni, a facut senzație la emisiunea „Chefi la cuțite”, de la Antena 1, cu un afrodisiac din Țara Moților și mancarea ”de aur”. Concurenta a dezvaluit faptul ca este extrem de mandra ca poarta straie tradiționale din Țara Moților. Potrivit acesteia, fiecare familie de moți are…

- Iulia Vantur traiește in India din 2015, cand a ales sa se mute definitiv impreuna cu iubitul ei, actorul Salman Khan. De atunci, vedeta considera India a doua casa și și-a construit chiar o cariera in cinematografie acolo. Iulia Vantur a mulțumit țarii ”adoptive” in care traiește, printr-un mesaj de…

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta Asia Express, este intr-o forma de zile mari și a impartașit cu toți cei 690.000 de urmaritori de pe Instagram secretele sale pentru o silueta superba.