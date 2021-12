Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) solicita, printr-o adresa, creșterea salariului de baza la nivelul companiei. Leafa ar trebui sa fie majorata cu 250 de lei, avand in vedere creșterea salariului minim pe economie. In opinia reprezentanților celor patru federații sindicale reprezentative…

- COMUNICAT DE PRESA| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Majorarea alocațiilor, salariului minim și punctului de pensie sunt prioritați ale PSD!” COMUNICAT DE PRESA| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: „Majorarea alocațiilor, salariului minim și punctului de pensie sunt prioritați ale PSD!” Majorarea alocațiilor,…

- Majorarea alocațiilor, salariului minim și punctului de pensie sunt trei masuri obligatorii pentru viitorul guvern. Cele trei masuri se adreseaza categoriilor sociale cele mai lovite de creșterea galopanta a prețurilor: familiile cu mulți copii, angajații cu venituri mici (mai ales din zona privata)…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, despre intalnirea echipelor de negociere de la PNL, PSD si UDMR, pe capitolul economic, ca s-a discutat despre tot ceea ce inseamna lipsa resurselor bugetare, intr-o perioada in care statul trebuie sa fie alaturi de cetateni si a aratat ca

- "Trebuie sa temporizam lucrurile si promisiunile in aceste zile, sa se poata negocia in legatura cu formrea unui nou guvern, inca nu sunt luate decizii. In orice varianta am merge, trebuie sa temporizam lucrurile, e important pe termen lung ce facem si unde ajungem. Prioritatea guvernului liberal a…

- La data de 14 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Supravegheri Judiciare Bacau au actionat pentru verificarea respectarii masurii preventive a arestului la domiciliu de catre persoanele aflate sub aceasta masura. In urma activitaților desfașurate, pe raza comunei Sascut, un barbat de 30 de…

- Hotararea de Guvern privind cresterea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie a fost deja publicata in Monitorul Oficial, astfel incat venitul minim brut lunar va fi de 2.550 lei, respectiv 1.524 lei „in mana”, adica cu 138 de lei mai mult decat in acest an.

- „Concordia a propus o creștere salariala cu 8% anul acesta și un calendar de creșteri anuale, însa Guvernul a decis sa mareasca cu 10,9%, bazându-se pe o formula cu care noi nu suntem de acord, pentru ca ia in considerare de mai multe ori inflația si creșterea productivitații. Masura…