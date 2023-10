Stiri pe aceeasi tema

- Postasii au protestat in Capitala, in fața Ministerului Cercetarii Inovarii si Digitalizarii. Sindicaliștii cer mariri salariale, in condițiile in care cea mai mare parte din cei 17.000 de angajați ai Poștei sunt platiți cu salariul minim pe economie.

- Aproape 80% dintre angajatii Postei Romane au ajuns la salariul minim pe economie sau in jurul acestuia, fara sa conteze studiile, responsabilitatile sau experienta profesionala, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Ionel Otelea, presedintele interimar al Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania…

- Tot mai multe categorii de bugetari apeleaza la acțiuni de protest, iar dupa lucratorii din invațamant, magistratura sau CFR, a venit randul celor din cadrul Companiei Naționale Poșta Romana. Pe 9 octombrie o acțiune inițiata de Sindicatul Lucratorilor Poștali din Romania a avut loc la Ministerul Cercetarii,…

- ”Astazi, majoram cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna, asa cum am promis, pentru a proteja veniturile salariatilor din Romania. Acest Guvern nu va renunta la prioritatea de a creste salariul minim si ne dorim sa existe o alta treapta de crestere in 2024, pe…

- Salariul minim ar trebui sa fie diferentiat, in functie de sector, pentru ca una este competitivitatea in IT si alta este in turism sau agricultura, este de parere presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Florin Jianu.

- Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Guvernul a agreat sa majoreze salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut și salariul minim in sectorul construcțiilor la 4.500 de lei brut. Oficialul din Guvern nu a dat un termen privind…

- Vin vești bune pentru romanii care au salariul minim pe economie. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania nu poate continua cu impozitarea muncii in ritmul actual. Circa 40% din veniturile romanilor cu salariu minim pleaca catre bugetul de stat, sub forma de taxe. Ciolacu spune ca media UE e la jumatate."Cunosc…