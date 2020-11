Salariul mediu net s-a majorat, in septembrie, cu 46 de lei Salariul mediu net a ajuns in Romania la 3.321 lei, in in septembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 46 lei (+1,4%). In luna septembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.414 lei, cu 77 lei (+1,4%) mai mare decat in luna august 2020, potrivit INS.



Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (7.879 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.753 lei).



In luna septembrie 2020, in majoritatea activitatilor din sectorul…

Sursa articol si foto: business24.ro

