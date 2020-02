Salariul mediu net a crescut la 3.340 lei. Domeniile în care se câştigă cu peste 50 la sută mai mult La polul opus, cel mai mic salariu nominal net a fost consemnat in fabricarea articolelor de imbracaminte - 1.853 lei, conform comunicatului INS. Salariul mediu brut a crescut cu peste 5% brut a crescut cu peste 5% In luna decembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.465 lei, cu 269 lei (+5,2%) mai mare decat in luna noiembrie 2019. Datele INS arata ca, in luna decembrie 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in luna noiembrie 2019 intrucat au fost acordate premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

