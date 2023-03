Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din mediul privat vor crește cu pana la 20% in lunile urmatoare, conform unui sondaj al unei platforme de recrutare. Pe lista domeniilor se afla, printre altele, bancile, telecomunicațiile, resursele umane sau agricultura. Conform datelor Ejobs, 6 din 10 angajatori au declarat ca vor creste…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, intr-un nou discurs, ca in acest an cooperarea Ucrainei cu institutiile europene va fi si mai semnificativa, pentru a se “pregati in mod activ totul pentru aderarea tarii la Uniunea Europeana”. Zelenski a mai precizat ca guvernul ucrainean…

- Italia și Germania au anunțat ca vor bloca planul Uniunii Europene, privind interzicerea producției de motoare cu ardere interna. Parlamentul European a aprobat, pe 14 februarie, un plan care anunța ca, in Uniunea Europeana, nu vor mai putea fi fabricate masini dotate cu motoare bazate pe ardere interna,…

- Zeci de persoane urmeaza sa fie duse luni la audieri intr-un dosar de trafic de migranti in care au loc 34 de perchezitii in București și in zece judete. Sub pretextul unor livrari de marfa, avand ca destinatie finala state din Uniunea Europeana, ar fi fost facute mai multe transporturi, in scopul trecerii…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- Compania chineza de social media TikTok este din ce in ce mai aproape de a fi interzista in Uniunea Europeana. Comisarul european pentru piața interna Thierry Breton i-a transmis șefului firmei chineze ca are termen pana in septembrie 2023 sa se alinieze la legislația europeana, conform Reuters. Oficialul…

- Liderii UE și NATO au incheiat, marți, un „acord istoric” prin care se urmarește strangerea relațiilor de colaborare dintre cele doua organizații. Este vorba despre o Declarație comuna, semnata de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, de președintele Consiliului European, Charles Michel, și…

- Salariile angajatilor din Parlament vor creste din aceasta luna. Zece procente vor primi acestia in plus, dupa intrarea in vigoare a legii salarizarii. Alesii insa nu vor avea indemnizatia marita, dupa ce sumele au fost inghetate la nivelul anului 2022. Potrivit Antena3 CNN, salariile pentru angajatii…