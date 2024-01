Salariile în România: Bucureștiul versus restul țării Cu o medie neta de 5.000 de lei pe luna, angajații din Capitala au cele mai mari salarii din Romania, in timp ce in Caraș-Severin sunt cele mai mici. Cel mai bine platiți, in 2023, au fost IT-iștii, iar cele mai mici salarii s-au inregistrat in sectorul d Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

