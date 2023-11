Salariile de la SRI, plătite din fondul de rezervă Guvernul va adopta azi o hotarare privind alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru suplimentarea bugetului SRI pe anul 2023 Serviciul Roman de Informații nu mai are bani de plata salariilor pana la finele acestui an și prin urmare Guvernul va adopta o hotarare de suplimentare a bugetului Serviciului cu suma de 191 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului. Conform notei de fundamentare a proiectului de hotarare, Serviciul Roman de Informații este serviciul organizat de stat, specializat in domeniul informațiilor privitoare la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

