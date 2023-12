Salarii enorme pentru șefii de la Radio România Angajații Societații Romane de Radiodifuziune ( SRR ) atat cei din București cat și cei din țara protesteaza in aceste zile fata de situatia salariala la limita saraciei, in timp ce șefii și acoliții lor au remunerații de nababi. Majorarea salariala a unui șef este cat salariul unui angajat In aceste zile, angajatii de la Radio Romania au protestat, in Bucuresti si in tara, fata de situatia salariala la limita saraciei lucii, la care se situeaza cea mai mare parte a personalului cu functii de executie. „In contextul in care un jurnalist, un tehnician sau un regizor castiga cat un muncitor necalificat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vulgara, agresiva, ofensatoare, asa o descrie Le Figaro pe senatoarea Diana Sosoaca . Publicatia remarca faptul ca aceasta a crescut in sondaje si se afla pe locul trei, unde a ajuns agitand harti cu „Romania Mare”. Diana Șoșoaca a fost descrisa in termeni acizi de cotidianul francez Le Figaro. Senatoarea-scandalagioaica…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta i-a spus managerul Spitalului Județean șefului noii majoritați din Consiliul Județean, care s-a aratat speriat de o invitație la Neurologie, secție la care stam azi mai bine decat capitala! Realizarile lui Mircea Laza – managerul Spitalului Județean care, in doar 2-3 luni, a scapat…

- In conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31 1990 privind societatile si art. 15, alin. 1 din Statutul CN APM S.A., presedintele Consiliului de Administratie al CN APM SA, Constanta, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor Companiei Nationale Administrata Porturilor Maritime S.A., Constanta, in sedinta…

- Noua Lege a pensiilor creste riscurile fiscale, si asa ridicate, si pune noi presiuni asupra ratingului de tara al Romaniei, care in prezent este la „BBB minus”, ultimul calificativ din categoria investment grade, cu perspectiva stabila, au declarat pentru Bloomberg analistii de la Moody’s Investors…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a inaugurat marți la Targu Jiu sediul nou al Tribunalului Gorj. Cladirea a costat peste 12 milioane de lei. De asemenea, Alina Gorghiu a anunțat o investiție de peste 100 de milioane de euro, bani proveniți dintr-un imprumut BIRD. Suma va fi utilizata pentru a finaliza…

- BNR spune ca majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte va duce la o traiectorie mai ridicata a inflației. Se schimba valoarea banilor. Anunt oficial de la BNR Majorarea si introducerea in debutul anului viitor a unor taxe si impozite indirecte in scopul continuarii…

- Membrii Comisiei pentru cultura si media din Senat s-au intalnir cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, in contextul in care, in aceasta perioada, se afla pe agenda comisiei pentru cultura si media o serie de initiative legislative care propun modificari substantiale…

- Premierul susține ca funcția pe care o deține il obliga sa puna „interesul Romaniei mai presus decat interesele unor grupuri nemulțumite” de profit. Parlamentul se reunește astazi, incepand cu ora 18:00, in ședința comuna in care Guvernul iși asuma raspunderea pe pachetul de masuri fiscal bugetare.