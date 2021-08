Stiri pe aceeasi tema

- Variety, site-ul american specializat in divertisment, a dezvaluit cele mai mari sume cu care sunt platite in acest moment starurile de cinema, bazate pe proiectele lor recente sau viitoare. Daniel Craig este in fruntea listei, informeaza News.ro. Cu 100 de milioane de dolari (85,5 milioane…

- STEAUA ROȘIE BELGRAD - CFR CLUJ. Serbia este una dintre cele mai sarace țari europene, ocupand locul 9 ținand cont de produsul intern brut, de doar 8.748 dolari. Romania e pe 12, cu 14.469 de dolari, sub Croația și Bulgaria. Sarbii traiesc vara la temperaturi extreme, de aproape 40 de grade. ...

- Anca Alexandrescu susține ca premierul Florin Cițu a fost arogant ieri la conferința de presa, cand a dat detalii despre arestarea din SUA, tot raman cateva intrebari la care trebuie sa raspunda. „Poate iși aduce aminte cine i-a platit zeci de mii de dolari pe an pentru facultate”, intreaba jurnalista,…

- In comuna Motoșeni, din Bacau, un director a luat decizia de a deschide terenurile de sport ale școlii in afara orelor și in weekend. Se intampla acum un an, dupa construcția lor. In pandemie, copiii nu mai puteau veni la școala pentru ore, dar veneau sa se joace pe terenul de sport. Acum și școlile…