Veste tristă pentru elevi! Structura anului școlar a fost modificată. Dispare o vacanță

Anul scolar 2019-2020 a început pe data de 9 septembrie 2019 si se incheie pe 12 iunie 2020, are 35 de saptamani si este impartit in doua semestre si doua vacante pentru toti elevii, plus o vacanta pentru elevii din… [citeste mai departe]