- De astazi, intra in vigoare modificarile aduse Codului Muncii. Astfel, angajatii primesc, printre altele, dreptul de a lipsi cel mult 10 zile de la serviciu, pentru urgente in familie, cauzate de boala sau de accident.

- Salariatii vor avea noi drepturi, precum zile de concediu in plus pentru diverse situatii speciale sau dreptul de a absenta pana la 10 zile lucratoare de la locul de munca in situatii neprevazute, conform noilor modificari ale Codului Muncii, care vor intra in vigoare din 22 octombrie. Legea pentru…

- Angajatorul va avea obligația acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește in aceeași gospodarie cu salariatul, conform unor modificari aduse Codului Muncii prin vot final in Parlament.…

- Guvernul a aprobat procedura de acces online a angajaților și a foștilor angajați la datele din registrul general de evidența a salariaților (REGES), modalitatea de generare și descarcare a extrasului, precum și condițiile in care se poate dovedi vechimea in munca și/sau specialitate, aceasta posibilitate…

- Guvernul a aprobat miercuri procedura de acces online a angajatilor sau fostilor angajati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor (REGES), modalitatea de generare si descarcare a extrasului, precum si conditiile in care se poate dovedi vechimea in munca si/sau specialitate, aceasta…

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, sesizarea Uniunii Salvati Romania in legatura cu modificarile aduse Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare, au anuntat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- De la anul romanii care au o locuința vor scoate mai mulți bani din buzunar ca sa iși plateasca impozitul. Analistii spun ca noua formula dupa care se va calcula impozitul va aduce cresteri cu 25% a cotelor minime de taxare.