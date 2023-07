Sălăjeanul Florin Dârjan mărșăluiește patru zile în memoria veteranilor Florin Darjan, subofițer in cadrul Regimentului 69 Artilerie Mixta „Silvania” din Șimleu Silvaniei, participa la marșul de patru zile in onoarea veteranilor de razboi. Marșul are loc in Nijmegen, Olanda și este organizat incepand cu anul 1909. Participanții marșaluiesc 40 de kilometri pe zi, timp de patru zile, cu un rucsac de 10 kilograme. Florin face parte din prima echipa romaneasca participanta la marș alaturi de 5.000 de militari din mai multe țari NATO și aproximativ 40 – 50 de mii civili. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

