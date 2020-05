Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 27 mai, polițiștii maramureșeni au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului, vatamare corporala din culpa si distrugere sau semnalizare falsa. La Borsa, polițiștii…

- Doi gherleni au fost puși sub arest preventiv. Unul dintre aceștia este cercetat pentru ultraj. Articolul Unul dintre gherlenii care au amenințat polițiștii dupa o urmarire in trafic, pus sub arest preventiv apare prima data in Someșeanul.ro .

- Un roman dat in urmarire internaționala a fost prins in Italia. Hoț de meserie, barbatul trebuie sa execute 2 ani de inchisoare, informeaza hashtagsicilia.it.Romanul a fost capturat de polițiștii italieni in urma unei acțiuni de depistare a persoanelor care nu respecta restricțiile impuse pentru combaterea…

- Doua persoane care au fost condamnate la inchisoare si care au fost date in urmarire internationala deoarece se sustrageau executarii pedepsei au fost prinse de politistii doljeni. Este vorba de barbat condamnat la patru ani si jumatate pentru inselaciune si o femeie condamnata la cinci ani de inchisoare…

- Ieri, in urma investigatiilor efectuate, politistii Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu politistii din Salaj, au depistat o femeie pe numele caruia exista un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Cea in cauza, o femeie de 47 de ani, din comuna Ileanda, judetul Salaj,…

- Un cetațean irakian, de 23 de ani, condamnat la 3 ani, 1 luna și 10 zile de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de punere in circulație de valori falsificate, a fost depistat de polițiștii de imigrari pe raza sectorului 2 al capitalei. Acesta se sustragea executarii pedepsei, fiind dat in urmarire…

- La data de 10.03.202, in jurul orei 16:50, politistii Secției de Poliție Rurala Șoimuș au oprit in trafic, pe DJ 761, pe raza localitații Balata, un autoturism condus de un barbat de 30 de ani, din judetul Sibiu. Barbatul se afla in urmarire naționala din data de 28.02.2020, fiind condamnat…

- Politistii Biroului de Investigații Criminale din Lugoj au depistat luni, 9 martie, pe raza municipiului, o femeie de 44 de ani, condamnata la inchisoare. Pe numele acestuia, Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, prin care aceasta este condamnata la 2 ani și…