- Consumatorii europeni sunt mai preocupati de sanatate decat de problemele financiare si de cele legate de locul de munca, in contextul crizei generate de pandemia de Covid-19, potrivit unui studiu Deloitte, care arata ca 41% dintre consumatori sunt ingrijorati pentru stabilitatea locului de munca,…

- Combinația de medicamente antivirale umifenovir și favipiravir este testata intr-un studiu clinic in tratamentul pacienților cu Covid-19 de catre compania farmaceutica indiana Glenmark Pharmaceuticals, potrivit 360medical.ro.Compania indiana a demarat, de asemenea, și un studiu clinic in care…

- McLaren susține ca a ramas "fara opțiuni" in contextul pandemiei de coronavirus, iar compania trebuie sa renunțe la peste 1.000 de salariați. Circa 1.200 de oameni - dintr-un total de 4.000 care lucreaza in cadrul grupului McLaren - iși vor pierde locurile de munca in urma unei restructurari drastice…

- DSP a demarat o ancheta epidemiologica la compania Electria Furnizare Ploiești, dupa ce trei angajați au fost confirmați cu coronavirus. Aceștia au fost transportați la spital, iar starea lor de sanatate este stabila, informeaza Agerpres.Una dintre angajate se simțea rau de catevazile, iar luni a mers…

- Cum faci economii pe timp de pandemie. Aplicația care ajuta firmele sa-și gestioneze mai bine banii, in contextul crizei COVID-19 Romanian Software, unul dintre liderii pieței din Romania in dezvoltarea și implementarea de soluții software pentru gestionarea resurselor umane, a lansat o aplicație care…

- Ford va lansa mai tarziu decat era prevazut cateva dintre modele, criza Covid-19 schimband mult planurile companiei, din cauza opririi fabricilor și a scaderii cererii. Ford a reluat producția in China, o va relua treptat in Europa din 4 mai, dar in SUA nu se știe cand va reporni. In acest an compania…

- CupruMin S.A. anunța ca a luat masurile, prevazute de ordonanțele militare, privind protejarea angajaților și de lupta contra pandemiei de COVID-19. Compania a instruit personalul și a afișat regulile și recomandarile in locuri vizibile. Salariații au primit echipament de protecție (manuși și maști)…

- Comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Janusz Wojciechowski, a anunțat vineri seara, pe contul sau de Twitter, ca fermierii europeni, implicit cei romani, beneficiaza de ajutoare de stat de pana la 100.000 de euro, la care se adauga ajutoare de minimis in valoare de 20.000 de euro.…