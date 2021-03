Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile nipone au decis luni incetarea starii de urgenta legata de coronavirus si instituita la Tokyo si in prefecturile din jur, in ciuda amplificarii ingrijorarilor cu privire la reaparitia unor noi infectii si cresterea cazurilor de tulpini noi ale virusului, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Direcția meteorologica a Japoniei a declarat inceputul sezonului cireșilor infloriți la Tokio. Acest lucru a fost relatat de NHK, informeaza Ukrinform. Se menționeaza ca duminica reprezentanții Direcției meteorologice s-au convins ca pe un cireș din sanctuarul Yasukuni din partea centrala a orașului…

- Aceasta procedura judiciara turca a scors la lumina conditiile spectaculoase ale fugii magnatului, in varsta de 66 de ani care, inculpat in Japonia cu privire la fraude financiare, a parasit tara ascunzandu-se intr-o cutie a unui instrument muzical. In urma unui zbor de la Osaka, in vestul Japoniei,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 care a zguduit provincia Fukushima a ranit circa 100 de persoane in Japonia, fiind resimtit puternic inclusiv in capitala Tokyo, la peste 200 km distanta, a anuntat duminica biroul premierului Yoshihide Suga, citat de dpa . Cel putin 96 de persoane au fost ranite in prefecturile…

- Romania ar putea pierde finantarea de 1,4 miliarde de lei oferita de Agentia Japoneza de Cooperare Internationala pentru constructia Magistralei 6 de metrou pana la Aeroportul International "Henri Coanda", avertizeaza consultantul japonez angajat de Metrorex pentru a superviza proiectul si Ministerul…

- Prim-ministrul Japoniei, Yoshihide Suga, a decis miercuri sa extinda starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19 si la alte regiuni din tara dupa ce Japonia s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Citește și: O fotografie a Kamalei Harris,…

- Japonia intentioneaza sa extinda starea de urgenta declarata in contextul pandemiei de coronavirus la alte cinci prefecturi din afara zonei metropolitane Tokyo, pe fondul unei resurgente a cazurilor de contaminare din aceste regiuni, au declarat marti oficiali guvernamentali, relateaza Kyodo.…

- Autoritațile de la Tokyo se pregatesc de impunerea unor restricții drastice, in condițiile recrudescenței infectprilor cu noul coronavirus, dar, in același timp, nu renunța la ideea organizarii Jocurilor Olimpice. Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca…