Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldati francezi au fost ucisi luni in cursul unei operatiuni in Mali, cand vehiculul lor blindat a fost atins de un dispozitiv exploziv in regiunea Hombori (nord), a anuntat presedintia franceza, relateaza AFP. Aceste decese cresc la 47 numarul soldatilor francezi ucisi de la inceputul…

- Trei jandarmi au fost impuscati mortal si un al patrulea ranit in noaptea de marti spre miercuri intr-o zona izolata din centrul Frantei, in timp ce interveneau in urma unui apel pentru violenta domestica, au anuntat responsabili locali citati de AFP si Reuters. Militarii au fost impuscati de un…

- Desi soții Ceausescu fusesera arestați pe 22 decembrie si toata lumea se astepta ca revoltele sa se incheie, sangele a continuat sa curga. In acea zi, Romania a intrat sub spectrul unei amenintari cu care nu se mai confruntase in trecut – terorismul. Panica s-a declansat in noaptea de 22... Articolul…

- Un elicopter implicat într-o misiune de salvare, aparținând unei companii private franceze, s-a prabușit în Alpi. Pilotul a supraviețuit, în timp ce ceilalți cinci pasageri aflați la bord și-au pierdut viața, relateaza BBC News. Aeronava era într-o misiune de salvare…

- Un elicopter implicat intr-o misiune de salvare, aparținand unei companii private franceze, s-a prabușit in Alpi. Pilotul a supraviețuit, in timp ce ceilalți cinci pasageri aflați la bord și-au pierdut viața, relateaza BBC News . Aeronava s-a prabușit in apropierea orașului Bonvillard din regiunea…

- Aproximativ 3,5 milioane de locuitori din sud-estul Frantei au ramas fara televiziune si radio marti, dupa ce platforma Telediffusion de France (TDF), de langa Marsilia, a fost devastata de un incendiu in noaptea predecenta, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- O incetare a focului in vigoare in estul Ucrainei timp de trei luni a fost incalcata, doi soldati fiind ucisi si doi raniti in ultimele lupte, a anuntat vineri armata ucraineana, citata de DPA. Luptele au avut loc in satul Vodiane din regiunea Donetk langa granita rusa, a precizat partea…

- In Franța s-au raportat ieri 30.621 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore. Este un record de la implementarea screeningului masiv. In Hexagon s-a reintrodus starea de urgența sanitara din cauza raspandirii epidemiei de coronavirus. Potrivit datelor comunicate de autoritațile sanitare franceze,…