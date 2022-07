Sahara Olteniei. Aproape 70 de grade Celsius la sol într-o localitate din Dolj In județul Dolj nu doar apa pentru iriganții este o problema, ci și cea potabila, susțin autoritațile locale care spun ca au nevoie de finanțare de la guvern pentru ca sistemele de irigații care mai exista sa poata funcționa. Altfel, localitațile din Sahara Olteniei, unde sunt peste 40.000 de hectare de nisip, nu vor mai avea nicio șansa, iar oamenii de aici vor trebui sa plece la munca in strainatate. Temperaturile extreme din utima perioada le dau batai de cap localnicilor, iar situația devine tot mai grea pe zi ce trece. Sambata, la pranz erau inregistrate 70 de grade la sol in localitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

