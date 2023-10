Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru și Mihai Stoica au comentat jocul prestat de Sepsi in infrangerea cu Farul, 1-2. Cei doi analiști s-au pus de acord, declarand ca formația lui Gica Hagi merita victoria, și au analizat trupa lui Liviu Ciobotariu, explicand ce probleme au remarcat. Basarab Panduru: „E o problema de atitudine”…

- Echipa feminina de handbal SCMU Craiova are parte de un meci destul de accesibil in etapa a 5-a din Liga Florilor. Formatia pregatita de Bogdan Burcea va juca sambata, de la ora 13.00, in deplasare cu Stiinta Bucuresti, singura grupare din campionat care nu a obtinut vreun punct pana in prezent. In…

- Farul și FCSB se intalnesc in etapa a 9-a a Super Ligii pentru prima data dupa ce echipa lui Gigi Becali a pierdut titlul sezonul trecut in favoarea trupei lui Gica Hagi. Patronul roș-albaștrilor a spus ca este sigur de victoria formației sale, mai ales ca ”marinarii” l-au pierdut pe Denis Alibec.…

- Turiștii care se aflau luni, 14 august, pe plaja Victoria din stațiunea Mamaia au format un lanț uman pentru a ajuta la salvarea a cinci persoane, aflate in pericol de inec, relateaza Antena3.ro. Alerta a fost data la numarul unic de urgenta 112 de catre oamenii aflati pe plaja Victoria din statiunea…

- Vlad Chiriches, jucatorul echipei FCSB, crede ca formatia sa este pe un drum bun, iar el incepe sa se integreze in colectiv, dupa victoria cu 1-0 obtinuta duminica seara, in Ghencea, cu CFR Cluj, scrie news.ro.„As vrea sa le multumesc celor prezenti la stadion in seara asta, au facut o atmosfera…

- Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede ca Derby de Romania trebuia sa se joace pe un stadion mai mare. De maine, spune el, ne concentram pe meciul din Conference League, scrie Rador.„Important este ca am castigat in derby si asta ne da elan pentru meciul urmator, din Europa. Am jucat acest…

- Posturile de televiziune din Romania au achiziționat drepturile de televizare pentru o parte dintre duelurile pe care echipele romanești le vor avea in turul 2 preliminar din Conference League. Joi, 27 iulie, vor avea loc manșele tur din runda a doua preliminara a Conference League. ...

- Vechiul stadion Farul și-a trait luni, 10 iulie a.c., ultimele ore: buldozere de mari dimensiuni au mușcat cu sete din tribune și din loje, sub privirile a sute de suporteri și a oficialitaților.