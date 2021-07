SAGA Music Festival, o serie de experiențe de neuitat ALDA (AMF) și Insomniac (EDC), doi dintre liderii mondiali ai festivalurilor electronic dance music, anunța cei mai mari artiști ai lumii pentru prima ediție Saga Music Festival. Primul festival de muzica electronica din București va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor. Dupa un an atipic, marcat de pandemie, care a ținut o lume intreaga pe loc, iubitorii de muzica EDM și tehno se pot bucura de experiența SAGA Festival la București, cu un line-up complex, care include peste 100 de artiști cunoscuți la cele mai mari festivaluri din lume. Orașul va prinde viața in septembrie, cand… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SAGA Festival da startul unei serii de experiențe unice, Headliner Days, prin care participanții pot ajunge mai aproape de artiștii lor preferați. Allan Walker, Tiesto, Masked Wolf, Timmy Trumpet, Salvatore Ganacci, Don Diablo, Amelie Lens, Carl Cox, Nervo, Clean Bandit, Mike Williams, Deborah De Luca,…

- SAGA Festival da startul unei serii de experiențe unice, Headliner Days, prin care participanții pot ajunge mai aproape de artiștii lor preferați. Allan Walker, Tiesto, Masked Wolf, Timmy Trumpet, Salvatore Ganacci, Don Diablo, Amelie Lens, Carl Cox, Nervo, Clean Bandit, Mike Williams, Deborah De Luca,…

- Masked Wolf, artistul care a cucerit o lume intreaga cu piesa „Astronaut in the Ocean”, vine pentru prima data in Romania la SAGA Festival 2021, transmit organizatorii intr-un comunicat oficial. Evenimentul va avea loc in perioada 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor din București.Prezent in top…

- SAGA Music Festival, primul festival de muzica electronica din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor, și pregatește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume. Toți artiștii anunțați inca din luna…

- SAGA Festival este al treilea mare festival anunțat anul acesta, dupa Untold și Electric Castle Special . Va avea loc in perioada 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor din București. Numele primilor artiști care vor urca pe scena au fost dezvaluite. Organizatorii le promit participanților ca vor…

- SAGA Music Festival, primul festival de muzica electronica din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor, și pregatește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume. Toți artiștii anunțați inca din luna…

- Tiesto, Don Diablo, Alan Walker și Salvatore Ganacci se numara printre artiștii anunțați de SAGA Music Festival, pentru septembrie, la București. Primul festival de muzica electronica din București, SAGA Music Festival va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor, și pregatește o serie de…

- SAGA Music Festival, primul festival de muzica electronica din București, va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, in Parcul Izvor, și pregatește o serie de experiențe de neuitat pentru festivalieri și un line-up format din unii dintre cei mai mari artiști din lume.