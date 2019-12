Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Varsand au depistat 22 de persoane, cetateni din Etiopia, Bangladesh, Afganistan si Irak, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, calauziti de un cetatean roman. Ieri, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Poliției…

- Horoscop Oana Hanganu 2-8 decembrie, BERBEC Horoscopul saptamanii anunța o perioada foarte buna pentru nativii care vor sa inceapa o afacere sau sa afirme la actualul job. Important e sa țina cont de intuiție cand evalueaza o situație, o oferta sau o persoana. Iar daca ceva pare prea frumos ca sa…

- Primarul George Scripcaru a facut o vizita pe santierul de la fostul sediu al Bancorex (Banca Saseasca de odinioara), de pe strada Republicii, pentru a vedea care este stadiul lucrarilor. Conform proiectului, restaurarea cladirii, inclusiv amenajarea spatiilor interioare, se va face conform planurilor…

- Primele zile libere din 2020 sunt pe 1 și 2 ianuarie. Daca Guvernul va hotari ca vineri, 3 ianuarie, sa fie zi libera, romanii se vor bucura de o minivacanța de 5 zile chiar dupa Revelion. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dinamo joaca pe Arena Naționala cu FC Botoșani, dar clubul nu va deschide nici macar inelul 1 complet, pentru a plati mai puțini stewarzi. "Cainii" au pus in vanzare abonamente pe Arena Naționala in speranța ca vor avea un inceput exploziv de sezon, cu zeci de mii de fani in tribune. Dinamo a pierdut…

- Un militar roman a fost ucis, joi, in Kabul, Afganistan, in timp ce se afla intr-o misiune de patrulare, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. MApN precizeaza intr-un...

- Scandal uriaș intre Ciprian Tatarușanu (33 de ani) și oficialii clubului Olympique Lyon! Impresarul Pietro Chiodi, cel care il reprezinta pe portar, ii acuza pe francezi ca l-au mințit pe internaționalul roman. Agentul susține ca șefii lui OL i-au promis postul de titular goalkeeper-ului nostru.

- Alexandru Tomescu, cercetator roman in stiinte computationale la Universitatea din Helsinki, a primit un grant de 1,5 milioane de euro din partea Consiliului European pentru Cercetare (ERC), iar proiectul sau, „Algoritmi siguri si completi pentru bioinformatica (SAFEBIO)”, va aduce contributii semnificative…