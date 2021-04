Stiri pe aceeasi tema

- Productia de cereale din Romania a ajuns in 2020 la 18,968 milione de tone, in scadere cu 37,6% fata de 2019, arata cele mai noi date furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR) la solicitarea News.ro. Productiile de grau si de porumb s-au diminuat si ele cu 37,7%. Productia…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Productia de carne de porc a Romaniei a scazut de aproape trei ori in ianuarie 2021, de la 82.046 tone in luna decembrie 2020, la 27.617 tone carcasa, dar a fost in usoara crestere, cu 1,8%, fata de aceeasi perioada a anului 2020, cand a fost consemnata o cantitate de 27.130 tone, potrivit datelor…

- România a avut anul trecut o scadere economica de 3,9%, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), care precizeaza ca sunt date semnal. În ultimul trimestru din 2020, scaderea PIB-ului real a fost de 1,5%, comparativ cu perioada similara din 2019. Fața de trimestrul III,…

- Volumul lucrarilor de constructii a crescut anul trecut fata de anul 2019, ca serie bruta, cu 15,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) date luni publicitatii.Pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale (+46,0%), lucrarile de intretinere si…

- Productia industriala (serie bruta) a Romaniei a scazut in 2020 cu 9,2% fata de anul anterior, din cauza declinului inregistrat de cele trei sectoare industriale, respectiv industria prelucratoare, industria extractiva si productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si…

- Numarul sacrificarilor a crescut la porcine, la ovine si la caprine, in anul 2020, comparativ cu anul 2019, iar la bovine si la pasari a scazut, in timp ce greutatea in carcasa a crescut la bovine, porcine si la ovine si caprine, iar la pasari s-a redus, arata datele Institutului National de Statistica…

- Productia industriala din Romania a scazut cu 10,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce, pe serie ajustata, declinul a fost de 10,5%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Astfel, in perioada 1 ianuarie…