Pentru ultimul an, Ministerul Mediului a aprobat, numai pentru județul Sibiu, impușcarea a 124 de șacali prin cota de recolta, insa vanatorii susține ca e foarte greu ca aceștia sa fie vanați, relateaza Turnul Sfatului . ”Din punctul nostru de vedere, in fondurile de vanatoare șacalul nu are ce cauta pentru ca face ravagii. Ca talie este un animal mai mare decat vulpea și mai mic decat lupul. Vaneaza tot ce poate prinde de la fazani și iepuri pana la caprioare, dar e și necrofag. Devine o problema majora pentru fauna județului Sibiu și a țarii”, spune Romeo Stoicescu, directorul Asociației Județene…