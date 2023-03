Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Calarași din județul Dolj este in alerta din cauza șacalilor, dupa ce azi noapte au intrat in curțile localnicilor și au ucis zeci de animale. Ultimul atac s-a soldat cu moartea a 20 de oi și miei. Șacalii au fost vazuți in apropierea mai multor comune situate pe valea Dunarii, dar acum este…

- Comuna Calarași din județul Dolj este in alerta din cauza șacalilor. In noaptea de joi spre vineri, aceștia au intrat in curțile localnicilor și au ucis zeci de animale. Ultimul atac s-a soldat cu moartea a 20 de oi și miei. „La ora 3 au atacat – și, cu instinct de vanatoare, nu de hrana, daca nu ieșea…

- Un barbat de 45 de ani pe numele caruia autoritațile germane au emis un mandat de arestare pentru comiterea a 8 tentative de jaf a fost prins de polițiștii din Dolj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- "Este vorba de verificarea unor lucrari cu impact pe Delta. Va rog sa ne dați voie sa verificam aceste date. Sa verifiam lucrarile de adancime. Discuția o sa fie ca mijloacele noastre tehncie sa verifice lucrarile. (...) O sa acționam, inclusiv prin sesizarea Comisiei Europene”, a declarat premierul…

- Proiectul care prevede modificarea anexei la Legea nr.668/1995 pentru aprobarea Listei unitaților ale caror terenuri destinate agriculturii raman in proprietatea statului a fost exclus de pe ordinea de zi a Parlamentului. Anunțul a fost facut de primarul din Stauceni, Alexandru Vornicu. „Domnului Primar…

- Mai multe cartușe de infanterie provenite din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial au fost gasite, luni, de muncitorii care efectuau lucrari la o aductiune cu apa in comuna Grivita, din județul Vaslui. Dupa verificari amanuntite efectuate in zona de echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului…

- Primarul municipiului Codlea, Mihai Cimpeanu, a publicar Raportul Curții de Conturi in urma auditului efectuat la Primarie. Au fost sesizate anumite nereguli, dar trebuie menționat ca nu exista prejudicii aduse bugetului local de catre administrația municipiului. Spre deosebire de situația de la municipiul…