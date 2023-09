Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Inimioara și iubitul ei s-au casatorit, cei doi au plecat in luna de miere. Fosta concurenta și cel care i-a devenit soț sunt mai fericiți ca niciodata, drept dovada fiind ipostazele tandre in care s-au afișat.

- Ziua de astazi este una speciala pentru Sabrina, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7. Soția lui Dima ii sarbatorește pe cei mai importanți oameni din viața ei, așa ca, a marcat acest moment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

- Alina și Valentin, foștii concurenți de la Mireasa, traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Dupa ce au anunțat, in urma cu cateva luni ca vor deveni parinți, cei doi s-au casatorit recent, iar de curand, fosta concurenta a postat prima imagine cu burtica de gravida.

- Maria Roman, fosta concurenta din sezonul 3 Mireasa, radiaza de fericire de cand a aflat ca este insarcinata. Tanara mai are puțini pana iși va strange in brațe copilului. Iata cat de avansata este sarcina ei acum.

- Miruna de la Mireasa a avut toate increderea și s-a lasat pe mainile hairstylist-ului, așa ca, s-a tuns. Fosta concurenta a plecat de acasa cu alte planuri, dar se pare ca a decis sa faca o alta schimbare de look.

- Roberto a intrat in casa Mireasa, in sezonul 7, cu gandul ca iși va gasi o iubita, dar la final, fostul concurent a plecat din competiție singur. De curand, tanarul a postat o imagine alaturi de o femeie, iar ipostazele in care s-au afișat au ridicat mai multe semne de intrebare.

- Catalina, fosta concurenta de la Mireasa sezonul 7, a avut parte de o schimbare spectaculoasa de look, iar autorul a fost chiar Vlad, care este hairstylist de profesie. Tanara n-a știut nicio clipa ce o așteapta, insa a avut incredere deplina in iubitul ei. Iata rezultatul!

- Anemona de la Mireasa are un iubit! Concurenta sezonului 7 nu și-a gasit fericirea in emisiune, insa se pare ca dupa terminarea emisiunii este mai fericita ca niciodata. Pe rețelele sale personale de socializare, fosta concurenta a emisiunii a postat primele imagini cu partenerul ei. Iata cum s-au afișat…