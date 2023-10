Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Catrina s-a numarat printre concurentele care a venit la Mireasa, cu gandul ca iși va gasi un iubit. Doar ca, in ediția din 19 februarie 2020, tanara a fost eliminata, dupa o scurta relație cu Cosmin.

- Andrada și Victor au format unul dintre cele mai apreciate cupluri de la Mireasa, sezonul 4, iar foștii concurenți au sarbatorit de curand doi ani de relație. Imaginile postate de cei doi sunt dovada clara ca sunt in continuare impreuna, deși in toata aceasta perioada s-a speculat ca s-ar fi desparțit.

- Dima și Sabrina s-au cunoscut in casa Mireasa, in sezonul 7, iar de atunci sunt de nedesparțit. Fostul concurent a fost, la acel moment descalificat, in timp ce iubita lui a fost eliminata. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și au stabilit data cununiei religioase.

- In urma cu o zi, la botezul fiicei lui Sese și a Giovanei, Sabrina și Perneș au aparut impreuna la eveniment, dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu mai sunt impreuna. Ipostazele in care s-au afișat cei doi la petrecere nu mai lasa loc de interpretari, asta pentru ca s-au impacat.

- Sese și Giovana, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, și-au botezat fiica. Perneș, colegul lor de emisiune, a publicat o imagine induioșatoare pe rețelele sociale. Iata cum au fost surprinși aceștia.

- Ziua de astazi este una speciala pentru Sabrina, fosta concurenta de la Mireasa, sezonul 7. Soția lui Dima ii sarbatorește pe cei mai importanți oameni din viața ei, așa ca, a marcat acest moment printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

- Perneș și Sabrina au fost filmați in ipostaze induioșatoare, dupa ce concurentul a șters toate pozele cu soția lui din mediul online. Gestul sau a dat de ințeles ca nu mai formeaza un cuplu cu tanara care l-a cucerit in casa Mireasa.

- Sabrina și Perneș au format unul dintre cele mai indragite cupluri din casa Mireasa, dar se pare ca lucrurile nu au evoluat cum și-au dorit sau, cel puțin, așa au lasat de ințeles cei doi. Foștii concurenți nu s-au mai afișat impreuna, lucru care a ridicat multe semne de intrebare in randul fanilor.