Sabrina Carpenter a lansat albumul email I can’t send

Stiri pe aceeasi tema

- Conan Gray a lansat albumul “Superache”. Proiectul vine insoțit de videoclipul pentru noua sa melodie „Disaster”. Rolling Stone s-a intalnit cu el pentru un articol detaliat pentru viitorul lor „Hot Ones Issue”, iar in prezent apare pe coperta revistei PAPER Magazine. A fost prezent pe scena The Tonight…

- Top Line a lansat SO/CHECK, noua tehnologie de a diagnostica metabolismul uman doar prin atingerea pielii PhysioQuanta se remarca prin crearea unei game tehnologice precum SO/CHECK, cu modulele sale OligoCheck, CardiCheck și GniomCheck, precum și a suplimentelor alimentare Physiosens. Astfel, platforma…

- E vorba despre formarea unui pol conservator care ar trebui sa atraga formatiuni cu valori suveraniste si patriotice. A fost semnat deja un protocol de colaborare cu Alianta National Taranista, o factiune desprinsa din PNTCD.

- Karina, fiica lui Mihai Gadea, s-a lansat in muzica. Cum suna cea mai noua piesa! Pe Mihai Gadea il cunoaște toata lumea. Este una dintre cele mai apreciate personalitați tv din Romania. Cand vine insa vorba despre viața sa privata, nu mulți știu detalii. Asta deoarece omul de televiziune a fost mereu…

- Kendrick Lamar a lansat albumul “Mr. Morale & The Big Steppers”. De indata ce s-a anunțat ca rapper-ul din Compton pregatește un nou album, cu saptamani in urma, lumea Hip-Hop-ul a inceput sa se agite, deoarece nu știa la ce sa se aștepte. In adevaratul mod K-Dot, informațiile despre inregistrare au…

- Ella Mai a lansat albumul “Heart On My Sleeve”. Cantareața spune ca și-a „varsat toata inima in acest proiect, mai mult decat oricand”. Scena R&B continua sa se incalzeasca și Ella Mai a ridicat temperatura cu cel mai recent material discografic al ei. Cantareața britanica, caștigatoare a unui Grammy,…

- BoyWithUke a lansat albumul „Serotonin Dreams”. Proiectul prezinta colaborari cu blackbear (“IDGAF”), mxmtoon (“Prairies”) și Powfu (“Contigo”). BoyWithUke spune: „albumul este opera mea magistrala, toate piesele sunt produse pe iPad-ul meu”. Lansarea „Serotonin Dreams”, a fost pregatita de single-urile…

- Cuco a lansat single-ul “Caution” și a anunțat albumul “Fantasy Giveaway”. Noua piesa vine cu imagini animate create de Grin Machine. Proiectul cu 12 piese deschide un nou capitol pentru Cuco și include colaborari cu Kacey Musgraves și Adriel Favela. Cuco vorbește despre semnificația din spatele single-ului,…