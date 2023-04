Stiri pe aceeasi tema

- Discurs inflacarat al unei magistrate de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) in cadrul Adunarii Generale a Judecatorilor. Aliona Miron, unul din cei 23 de judecatori care nu au trecut evaluarea in cadrul Comisiei Pre-Vetting, pentru un fotoliu in Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat ca in…

- Continua valul plecarilor de la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Alți trei magistrați, din cei cinci ramași in funcție, au depus cereri de de demisie. Ar fi vorba despre magistratele Tamara Chișca-Doneva și Mariana Pitic, dar și despre judecatorul CSJ Ion Guzun, transmite Noi.md cu referire la tv8.md.…

- Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), demis printr-un ordin al fostului șef al Procuraturii Generale (PG), Alexandr Stoianoglo, vrea sa revina in sistemul Procuraturii. Fiind contactat telefonic, fostul șef al PA spune ca a vazut decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) și ca…

- Curtea Suprema de Justiție (CSJ) a anulat ordinul prin care Viorel Morari a fost retrogradat din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție (PA). Decizia dateaza cu 18 ianuarie, președinte al completului de judecata fiind Tamara Chișca-Doneva, transmite Realitatea.md . „Se anuleaza ordinul Procurorului…

- Patru candidați la funcția de membru in CSM din rindul judecatorilor, magistrații Mihail Bușuleac, de la Judecatoria Cahul, Veronica Cupcea, de la Judecatoria Orhei, Aliona Miron, de la Curtea Suprema de Justiție, și Nicolae Șova, de la Judecatoria Chișinau, au primit rezultatul Comisiei Pre-Vetting…

- Comisia Pre-Vetting a finalizat procesul de evaluare in privința a patru candidați la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), din randul judecatorilor, și a transmis deciziile sale candidaților și instituției responsabile de organizarea concursului. Deciziile ii vizeaza pe magistrații…

- Patru candidați la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din randul judecatorilor, magistrații Mihail Bușuleac, de la Judecatoria Cahul, Veronica Cupcea, de la Judecatoria Orhei, Aliona Miron de la Curtea Suprema de Justiție și Nicolae Șova de la Judecatoria Chișinau au primit…

- Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a respins recursul depus de Procuratura Generala (PG) impotriva Consiliului Superior al Procurorilor (CSJ). Decizia este irevocabila și pune punct disensiunilor aparute dupa ce magistrații CSP au respins candidatura…