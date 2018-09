Să vină asiaticii! Muncitorii în construcții, pasări rare! Deși Iașul este intr-o continua dezvoltare și modernizare, forța de munca lipsește complet din peisaj. Angajatorii ieșeni se plang ca nu au cu cine sa-și duca la bun sfarșit lucrarile, motiv pentru care aduc forța de munca din Asia. Meseria, brațara de aur! De asta s-au convins și marile companii de construcții din Iași de ceva timp incoace pentru ca, efectiv, nu mai au cu cine lucra. Deși Iașul este intr-o continua dezvoltare și modernizare, forța de munca lipsește complet din peisaj. Angajatorii spun ca reușesc cu greu sa gaseasca oameni calificați in domeniul construcțiilor chiar daca ofera… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Agenția Locala Vaslui sunt disponibile 344 locuri de munca, la Agenția Locala Barlad 189, iar la Agenția Locala Huși 101 locuri de munca. e solicita persoane cu studii superioare, pentru specializarile: inginer instalații, manager marketing, inginer constructor, economist, inginer industria alimentara,…

- La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul extracomunitar. Guvernul recunoaste ca se adanceste criza fortei de munca si spune ca lucratorii extracomunitari ne vor ajuta sa o deblocam. Astfel, Guvernul vrea sa suplimenteze…

- Guvernul vrea sa suplimenteze cu 5.200 numarul maxim al strainilor din afara Uniunii Europene si Spatiului Economic European, care pot fi adusi la munca in tara noastra, in 2018. La sfarsitul anului trecut, Guvernul a decis ca piata muncii are nevoie in 2018 de cel mult 7.000 de noi lucratori din spatiul…

- De cativa ani in Romania se vede cu ochiul liber o criza incredibila a fortei de munca specializata. Din ce in ce mai putini angajati au experienta practica relevanta in domeniul in care lucreaza, studentii vin foarte nepregatiti de pe bancile scolii, iar Romania raporteaza o lipsa acuta a…

- Vestul tarii se confrunta cu cea mai mare criza de forta de munca din ultimii 30 de ani. Cele mai mari probleme sunt in judetul Timis, unde managerii multinationalelor ar angaja mii de oameni, insa nu au de unde.

- Criza de pe piața forței de munca i-a impins pe angajatori sa se intreaca in oferte ca sa angajeze elevi. Sunt ieftini, sunt in vacanta și aduc in conturile companiilor subvenții lunare de 250 de lei, din partea Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca.

- Planul prevede crearea unui nou statut de viza, care le va permite imigrantilor cu calificari inferioare celor cerute in mod obisnuit pentru a veni sa munceasca in Japonia. Guvernul japonez a aprobat vineri un plan ce prevede extinderea primirii de lucrători străini pentru umplerea parţială…

- Guvernul japonez a aprobat vineri un plan ce prevede extinderea primirii de lucratori straini pentru umplerea partiala a deficitului de forta de munca, ce afecteaza deja grav unele sectoare si risca sa cuprinda si altele, din cauza imbatranirii populatiei tarii, transmite AFP. Planul prevede…