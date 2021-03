Să nu uităm ce înseamnă „feminism” Adeseori, lumea pare sa uite ce reprezinta, de fapt, feminismul la baza, confundandu-l cu idei extremiste care nu ii fac cinste. In luna martie, cand sarbatorim Ziua Femeii, este mai important ca oricand sa ne amintim cat de importanta este solidaritatea feminina. Imi face mare placere sa-mi conduc mașina. Propria mea mașina, cumparata din bani caștigați de mine muncind. Nu ma gandesc prea adesea ca sa conduc și sa dețin o mașina sunt de fapt drepturi caștigate de mișcarea feminista și pentru mine. Ori de cate ori pun o melodie care imi place și conduc lin spre orice destinație, le cam iau ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

