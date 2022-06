Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat vineri ca tara sa va recurge la folosirea armelor nucleare doar ''daca este necesar'' pentru a-si apara suveranitatea, relateaza agentia EFE. ''Nu suntem o amenintare, dar toti trebuie sa stie ce avem noi si ce vom folosi daca este necesar pentru apararea suveranitatii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat vineri ca tara sa va recurge la folosirea armelor nucleare doar „daca este necesar” pentru a-si apara suveranitatea, informeaza Agerpres , care citeaza agentia EFE. „Nu suntem o amenintare, dar toti trebuie sa stie ce avem noi si ce vom folosi daca este necesar…

- Razboiul din Ucraina continua, in ciuda sperantelor ca negocierile vor aduce pacea in estul Europei. La 114 zile de la inceputul invaziei ruse, presedintele Vladimir Putin vorbeste la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg – un eveniment organizat anual. Discursul sau, despre care Kremlinul…

- Vladimir Putin a vorbit despre o posibila victorie a Rusiei in razboi, in cadrul unui mesaj pentru republicile autoproclamate din Donbas. Ce a mai marturisit președintele. Astazi, in doar cateva ore, va avea loc o mare parada pentru Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial, in Piața Roșie din Moscova,…

- CIA, principala agenție americana de informații, nu are nici un indiciu ca Rusia se pregatește sa foloseasca arme nucleare tactice in conflictul din Ucraina, a declarat sambata directorul agenției, William Burns. Președintele rus Vladimir Putin este hotarat sa continue razboiul din Ucraina, dar CIA…

- Președintele rus Vladimir Putin a avut marți o discuție telefonica de peste doua ore cu omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a transmis ca Occidentul sa faca presiuni asupra Kievului pentru a opri „atrocitațile”, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters și de presa franceza .…

- Intrebat despre folosirea unor arme nucleare in razboiul din Ucraina, Serghei Lavrov a negat acest lucru intr-un interviu acordat marți canalului TV India Today.„In acest stadiu, luam in considerare opțiunea armelor convenționale”, a raspuns Serghei Lavrov.Intrebarea vine in contextul in care la inceputul…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze „luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Agerpres.„Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata Ucraina…